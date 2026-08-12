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Zapatillas Nike Air Max Moto 2K - Hombre - Blanco/Plata metalizado/Photon Dust/Negro

Nike Air Max Moto 2K

Zapatillas - Hombre

129,99 €
Blanco/Plata metalizado/Photon Dust/Negro
Smoke Grey/Anthracite/Pink Foam/Blanco
Negro/Gris oscuro metalizado/Dark Smoke Grey
Blanco/Wolf Grey/Royal Pulse/Concord
Blanco/Light Armory Blue/Plata metalizado/Negro
Blanco/Negro/Wolf Grey/Plata metalizado
Light Orewood Brown/Phantom/Sanddrift/Summit White
Vast Grey/College Grey/Iron Grey/Vast Grey
Photon Dust/Plata metalizado/Light Smoke Grey/Anthracite
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Las familiares pero innovadoras Air Max Moto 2K están listas para salir a dar una vuelta. Los toques metalizados complementan los detalles de inspiración técnica y la amortiguación Max Air.


  • Color mostrado: Blanco/Plata metalizado/Photon Dust/Negro
  • Modelo: IO9279-100

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Las familiares pero innovadoras Air Max Moto 2K están listas para salir a dar una vuelta. Los toques metalizados complementan los detalles de inspiración técnica y la amortiguación Max Air.

Ventajas

  • La amortiguación Max Air suave y cómoda tiene el nivel perfecto de sujeción.
  • Mediasuela de espuma que proporciona una gran amortiguación.
  • Suela exterior de goma para una mayor durabilidad y agarre.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Blanco/Plata metalizado/Photon Dust/Negro
  • Modelo: IO9279-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (29)

4.3 estrellas

  • 1/2 Size Up

    JackD522105363

    Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.

  • AnjaF388205822

    Alles top, Passform gut und schaut gut aus

  • Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!

    NATALIA82085074

    * Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes

Zapatillas Nike Air Max Moto 2K - Hombre

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

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