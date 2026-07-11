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Zapatillas Nike Air Max Moto 2K - Hombre - Negro/Off Noir/Anthracite

Nike Air Max Moto 2K

Zapatillas - Hombre

129,99 €
Negro/Off Noir/Anthracite
Light Armory Blue/Work Blue/Gum Light Brown/Blanco
Cool Grey/Photon Dust/Wolf Grey/Blanco
Linen/Baroque Brown/Chalk/Light Orewood Brown
Grey Fog/Gunsmoke/Coconut Milk/Summit White
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Las familiares pero innovadoras Air Max Moto 2K están listas para salir a dar una vuelta. Los toques reflectantes complementan los detalles de inspiración técnica y la amortiguación Max Air.


  • Color mostrado: Negro/Off Noir/Anthracite
  • Modelo: IQ4924-006

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Las familiares pero innovadoras Air Max Moto 2K están listas para salir a dar una vuelta. Los toques reflectantes complementan los detalles de inspiración técnica y la amortiguación Max Air.

Ventajas

  • Parte superior que combina piel sintética y tejidos para ofrecer un look a capas diseñado para durar.
  • La amortiguación Max Air suave y cómoda tiene el nivel perfecto de sujeción.
  • Suela exterior de goma para una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Color mostrado: Negro/Off Noir/Anthracite
  • Modelo: IQ4924-006

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (16)

4.5 estrellas

  • patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c

    Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs

  • Mooi, maar te klein

    MarcN701195866

    Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.

  • johano423815889

    Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.

Zapatillas Nike Air Max Moto 2K - Hombre

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

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