Zapatillas de running para niño/a Nike ACG Pegasus Trail

amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Si tienes por delante senderos sinuosos, mejor que traigas tu juego ACG. Ligeras y transpirables, estas zapatillas de trail running Pegasus 6 están equipadas con espuma ReactX Lite para lograr una pisada duradera y elástica. La suela exterior de goma todoterreno te ayuda a mantener el ritmo independientemente del terreno.
Nike ACG Pegasus Trail
Si tienes por delante senderos sinuosos, mejor que traigas tu juego ACG. Ligeras y transpirables, estas zapatillas de trail running Pegasus 6 están equipadas con espuma ReactX Lite para lograr una pisada duradera y elástica. La suela exterior de goma todoterreno te ayuda a mantener el ritmo independientemente del terreno.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Nike ACG Pegasus Trail
Las ACG Pegasus Trail son ideales para peques que adoran salir al aire libre. Están diseñadas para afrontar senderos de tierra, terrenos mixtos y aventuras del día a día con durabilidad, una amortiguación reactiva y una tracción preparada para los caminos naturales.
La mediasuela de espuma ReactX con más altura proporciona una amortiguación duradera y reactiva y una sensación de estabilidad en la planta del pie. Además, ayudan a mantener la comodidad paara los y las peques en terrenos irregulares.
Hemos añadido más espuma ReactX para aumentar la amortiguación en comparación con las versiones anteriores. La suela exterior mejorada ofrece un agarre óptimo en senderos mojados y difíciles, así como en superficies mixtas.
La suela exterior Nike Trail All Terrain Compound (ATC) está diseñada para proporcionar agarre en senderos húmedos y en terrenos irregulares y accidentados.
Las ACG Pegasus Trail combinan una amortiguación reactiva con una tracción duradera y comodidad durante todo el día para que niños y niñas vayan a donde quieran.
Una presilla en el talón les ayuda a ponerse fácilmente las ACG Pegasus Trail, mientras que los cordones tradicionales crean un ajuste seguro.
La malla ligera en la parte superior permite que el aire circule, lo que ayuda a que los pies transpiren. Además, hemos reforzado las zonas de mayor desgaste para que las zapatillas resistan las aventuras al aire libre.
Cuando la amortiguación empieza a perder eficacia o la suela exterior muestra un claro desgaste, suele ser el momento de adquirir un nuevo par para mantener la comodidad y la seguridad en cada pisada sobre terreno natural.