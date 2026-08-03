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Zapatillas de running para niño/a Nike ACG Pegasus Trail - Negro/Anthracite/Summit White

Nike ACG Pegasus Trail

Zapatillas de running para niño/a

109,99 €
Negro/Anthracite/Summit White
Negro/Anthracite/Negro
Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass
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Si tienes por delante senderos sinuosos, mejor que traigas tu juego ACG. Ligeras y transpirables, estas zapatillas de trail running Pegasus 6 están equipadas con espuma ReactX Lite para lograr una pisada duradera y elástica. La suela exterior de goma todoterreno te ayuda a mantener el ritmo independientemente del terreno.


  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Summit White
  • Modelo: IH2305-001

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

Si tienes por delante senderos sinuosos, mejor que traigas tu juego ACG. Ligeras y transpirables, estas zapatillas de trail running Pegasus 6 están equipadas con espuma ReactX Lite para lograr una pisada duradera y elástica. La suela exterior de goma todoterreno te ayuda a mantener el ritmo independientemente del terreno.

Ventajas

  • La parte superior de malla ligera es duradera y transpirable, a la vez que sigue siendo muy ligera.
  • Fabricadas con más espuma ReactX que la última versión, estas Pegasus ofrecen más sujeción y amortiguación para las carreras más rocosas.
  • La suela exterior de alta tracción te ofrece más agarre en condiciones de humedad.

Detalles del producto

  • Presilla en el talón
  • Cordones clásicos
  • Zona del tobillo de perfil bajo
  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Summit White
  • Modelo: IH2305-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • amazing

    heathers595868528

    Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.

Zapatillas de running para niño/a Nike ACG Pegasus Trail

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (8)

¿Para quién son más adecuadas las ACG Pegasus Trail?

Las ACG Pegasus Trail son ideales para peques que adoran salir al aire libre. Están diseñadas para afrontar senderos de tierra, terrenos mixtos y aventuras del día a día con durabilidad, una amortiguación reactiva y una tracción preparada para los caminos naturales.

¿Qué tecnología de amortiguación utilizan las ACG Pegasus Trail?

La mediasuela de espuma ReactX con más altura proporciona una amortiguación duradera y reactiva y una sensación de estabilidad en la planta del pie. Además, ayudan a mantener la comodidad paara los y las peques en terrenos irregulares.

¿Qué se ha mejorado en las ACG Pegasus Trail con respecto a las versiones anteriores?

Hemos añadido más espuma ReactX para aumentar la amortiguación en comparación con las versiones anteriores. La suela exterior mejorada ofrece un agarre óptimo en senderos mojados y difíciles, así como en superficies mixtas.

¿Cómo rinde la suela exterior de las ACG Pegasus Trail en terrenos mojados e irregulares?

La suela exterior Nike Trail All Terrain Compound (ATC) está diseñada para proporcionar agarre en senderos húmedos y en terrenos irregulares y accidentados.

¿Cómo de versátiles son las ACG Pegasus Trail para ir por senderos, por asfalto, y para moverse en el día a día?

Las ACG Pegasus Trail combinan una amortiguación reactiva con una tracción duradera y comodidad durante todo el día para que niños y niñas vayan a donde quieran.

¿Cómo de fáciles son de poner y quitar las ACG Pegasus Trail para los peques?

Una presilla en el talón les ayuda a ponerse fácilmente las ACG Pegasus Trail, mientras que los cordones tradicionales crean un ajuste seguro.

¿Cómo es la transpirabilidad de las ACG Pegasus Trail para niños y niñas activos?

La malla ligera en la parte superior permite que el aire circule, lo que ayuda a que los pies transpiren. Además, hemos reforzado las zonas de mayor desgaste para que las zapatillas resistan las aventuras al aire libre.

¿Cuándo se deberían cambiar las ACG Pegasus Trail por unas nuevas en el caso de los y las peques?

Cuando la amortiguación empieza a perder eficacia o la suela exterior muestra un claro desgaste, suele ser el momento de adquirir un nuevo par para mantener la comodidad y la seguridad en cada pisada sobre terreno natural.

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