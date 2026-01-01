Nike United Tiempo Maestro Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme

Nike United Tiempo Maestro Elite

181,99 € 259,99 € 30 % de descuento

El campo no tiene límites con las Nike United Tiempo Maestro Elite. Estas botas garantizan un control absoluto del balón con la precisión de Naomi Girma y Patricia Guijarro. El material TECHLEATHER, más suave que la piel natural, se combina con una placa flexible Maestro360 para ofrecerte un ajuste como un guante, independientemente de dónde golpee el balón.

Behind the Design

La colección Nike United rinde homenaje a atletas con un control magistral, como Naomi Girma y Patricia Guijarro. Hemos combinado intensos tonos burdeos con gráficos inspirados en estampados animales para representar su manera de atacar en el campo y de superar los límites.

Tacto supersuave

El TechLeather de la parte superior es un material extremadamente suave y está situado justo donde más lo necesitas para regatear de forma creativa. Además, aporta un toque más uniforme que la piel natural, tanto si llueve como si no, y sus líneas moldeadas mejoran el tacto.

Se ajustan como un guante

En la parte superior, el Techleather se adapta a la forma del pie para ofrecer un ajuste cómodo. En la planta, la placa dividida Maestro360, situada en el antepié y el talón, permite que la piel sintética de la parte superior envuelva el puente del pie para mejorar aún más la sensación de ajuste mejorado.

Tracción para el campo

Los tacos alargados en el antepié y la zona del talón de la suela exterior proporcionan tracción en el terreno de juego. Por otro lado, los tacos cónicos retorcidos te ayudan a frenar y girar con facilidad.