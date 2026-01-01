Nike United Tiempo Maestro Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
El campo no tiene límites con las Nike United Tiempo Maestro Elite. Estas botas garantizan un control absoluto del balón con la precisión de Naomi Girma y Patricia Guijarro. El material TECHLEATHER, más suave que la piel natural, se combina con una placa flexible Maestro360 para ofrecerte un ajuste como un guante, independientemente de dónde golpee el balón.
- Color mostrado: Fossil/Burgundy Crush/Plata metalizado
- Modelo: IO8457-201
Nike United Tiempo Maestro Elite
El campo no tiene límites con las Nike United Tiempo Maestro Elite. Estas botas garantizan un control absoluto del balón con la precisión de Naomi Girma y Patricia Guijarro. El material TECHLEATHER, más suave que la piel natural, se combina con una placa flexible Maestro360 para ofrecerte un ajuste como un guante, independientemente de dónde golpee el balón.
Behind the Design
La colección Nike United rinde homenaje a atletas con un control magistral, como Naomi Girma y Patricia Guijarro. Hemos combinado intensos tonos burdeos con gráficos inspirados en estampados animales para representar su manera de atacar en el campo y de superar los límites.
Tacto supersuave
El TechLeather de la parte superior es un material extremadamente suave y está situado justo donde más lo necesitas para regatear de forma creativa. Además, aporta un toque más uniforme que la piel natural, tanto si llueve como si no, y sus líneas moldeadas mejoran el tacto.
Se ajustan como un guante
En la parte superior, el Techleather se adapta a la forma del pie para ofrecer un ajuste cómodo. En la planta, la placa dividida Maestro360, situada en el antepié y el talón, permite que la piel sintética de la parte superior envuelva el puente del pie para mejorar aún más la sensación de ajuste mejorado.
Tracción para el campo
Los tacos alargados en el antepié y la zona del talón de la suela exterior proporcionan tracción en el terreno de juego. Por otro lado, los tacos cónicos retorcidos te ayudan a frenar y girar con facilidad.
Detalles del producto
- Para uso en campos de césped natural seco
- Plantilla amortiguada
- Color mostrado: Fossil/Burgundy Crush/Plata metalizado
- Modelo: IO8457-201
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike United Tiempo Maestro Elite
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (9)
¿Para quién son más adecuadas estas botas?
Para jugadores que dan prioridad al tacto, al control preciso y a los regates creativos para llevar la iniciativa del juego, en lugar de basarse en la velocidad.
¿Qué es Nike TECHLEATHER y en qué se diferencia de la piel auténtica?
TECHLEATHER es un material técnico perfeccionado para ofrecer la suavidad y adaptabilidad de la piel premium, pero con un toque más uniforme tanto en condiciones secas como húmedas.
¿Cómo se adapta Techleather al pie con el tiempo?
El Techleather utilizado en las Tiempo Maestro Elite está diseñado para adaptarse de manera natural a la forma del pie. Ayuda a crear un ajuste personalizado como el de un guante, a la vez que mantiene la estructura y un tacto uniforme durante toda la vida útil de la bota.
¿Qué aporta la placa dividida Maestro360?
La placa dividida está situada en el antepié y el talón de la suela exterior para ayudar a que la parte superior envuelva el puente de forma natural. Esto crea un ajuste como el de un guante con un movimiento reactivo en la planta del pie y un mayor contacto entre el pie y el campo.
¿En qué se diferencian las Tiempo Maestro Elite de las Tiempo anteriores?
Las Tiempo Maestro Elite cuentan con una innovadora parte superior de TECHLEATHER y una placa dividida Maestro360 que aportan un toque más suave, un mayor ajuste y un contacto mejorado entre el pie y la bota.
¿Qué diferencias hay entre las botas de fútbol Tiempo, Phantom y Mercurial?
Las Tiempo están diseñadas pensando en el toque y el control del balón, las Phantom se centran en la precisión para hacer pases y tiros impecables y las Mercurial están diseñadas para ofrecer una velocidad explosiva y un movimiento de ataque rápido.
¿Para qué superficies están diseñadas estas botas?
Para terreno firme (campos de césped natural seco) y césped artificial (campos de césped artificial más largo).
¿Cómo es el ajuste de las Tiempo Maestro Elite y qué talla deben elegir los jugadores?
Las botas Tiempo están fabricadas para proporcionar un ajuste como el de un guante que se adapta fielmente a la forma del pie. A la mayoría de los jugadores les va bien su talla habitual, aunque podría variar en función de lo ceñidas que les guste llevar las botas.
¿Cómo se deben limpiar y cuidar estas botas?
Limpia la suciedad después de cada partido, quita el barro de los tacos y deja que las botas se sequen al aire. Evitar el calor directo y limpiarlas con regularidad ayuda a conservar el tacto, el ajuste y el rendimiento a largo plazo.
Material supersuave y ajuste como un guante para que controles cada toque.
Ventaja
Toque
Ajuste
Natural
Diseñadas para
Terreno firme
Nivel
Elite
Novedades
- TECHLEATHER, el material más suave hasta la fecha de Nike Football, ofrece un toque natural uniforme tanto en condiciones secas como húmedas.
- Las líneas moldeadas de la parte superior aportan un tacto supersuave.
- Gracias a la placa dividida Maestro360, el material TECHLEATHER envuelve el puente del pie y se ajusta como un guante proporcionando más contacto con el balón.
"Las Nike United Tiempo son ideales para futbolistas con mucho contacto con el balón, buen pase y capacidad de trabajo".
Patri Guijarro
Centrocampista del FC Barcelona femenino, España
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