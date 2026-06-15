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Nike Swim Effortless Essential Conjunto de bikini de triángulo - Niña - Light Thistle/Blanco

Nike Swim Effortless Essential

Conjunto de bikini de triángulo - Niña

44,99 €
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La diversión veraniega empieza con este conjunto de bikini totalmente forrado. La clásica parte de arriba de bikini de triángulo es perfecta para fiestas en la piscina y tiene tirantes regulables, mientras que la parte de abajo tiene cintura de talle medio y ofrece una protección total.


  • Color mostrado: Light Thistle/Blanco
  • Modelo: IQ7790-569

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

La diversión veraniega empieza con este conjunto de bikini totalmente forrado. La clásica parte de arriba de bikini de triángulo es perfecta para fiestas en la piscina y tiene tirantes regulables, mientras que la parte de abajo tiene cintura de talle medio y ofrece una protección total.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 80 % nylon, 20 % spandex (resistente al cloro). Forro: 100 % poliéster
  • LAVAR A MANO EN AGUA FRÍA POR SEPARADO
  • DESPUÉS DE CADA USO.
  • USAR LEJÍA SIN CLORO.
  • SECAR EN EL TENDEDERO.
  • NO PLANCHAR.
  • NO LAVAR EN SECO.
  • NO GUARDAR HÚMEDO.
  • Color mostrado: Light Thistle/Blanco
  • Modelo: IQ7790-569

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 154 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍

Nike Swim Effortless Essential Conjunto de bikini de triángulo - Niña

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