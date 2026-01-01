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Nike Swim Effortless Essential Bañador de una pieza con cuello redondo - Mujer - Chalk/Negro

Materiales reciclados

Nike Swim Effortless Essential

Bañador de una pieza con cuello redondo - Mujer

54,99 €
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Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Sumérgete en el verano con este elegante bañador de cuello redondo. Totalmente forrado, con protección y sujeción medias, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y funcionalidad. Además, los tirantes traseros ajustables pueden pasar de cruzarse por la espalda a llevarse por encima del hombro para un look versátil en todas tus aventuras acuáticas.


  • Color mostrado: Chalk/Negro
  • Modelo: IQ7820-102

Nike Swim Effortless Essential

54,99 €

Sumérgete en el verano con este elegante bañador de cuello redondo. Totalmente forrado, con protección y sujeción medias, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y funcionalidad. Además, los tirantes traseros ajustables pueden pasar de cruzarse por la espalda a llevarse por encima del hombro para un look versátil en todas tus aventuras acuáticas.

Ventajas

  • La sujeción media te ofrece una sensación de ajuste ceñido y cómodo durante todo el día en actividades acuáticas.
  • Sujetador incorporado para una sujeción cómoda y discreta.
  • El forro completo proporciona sujeción y discreción.
  • Correas traseras regulables para conseguir el ajuste perfecto.
  • Las correas extraíbles para los hombros aportan versatilidad y comodidad.
  • Tejido duradero y resistente al cloro para ofrecer una mayor durabilidad.

Detalles del producto

  • Copas extraíbles
  • Protección media en la parte inferior
  • Corte medio de la pierna que queda a la altura de la cadera
  • Swoosh estampado por transferencia térmica
  • Cuerpo: 83 % poliéster reciclado, 17 % spandex (resistente al cloro). Forro: 100 % poliéster reciclado
  • LAVAR A MANO EN AGUA FRÍA POR SEPARADO DESPUÉS DE CADA USO. USAR LEJÍA SIN CLORO. SECAR EN EL TENDEDERO. NO PLANCHAR. NO LAVAR EN SECO. NO GUARDAR HÚMEDO.
  • Color mostrado: Chalk/Negro
  • Modelo: IQ7820-102

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 179 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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