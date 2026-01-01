Materiales reciclados
Nike Swim Effortless Essential
Bañador de una pieza con cuello redondo - Mujer
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Sumérgete en el verano con este elegante bañador de cuello redondo. Totalmente forrado, con protección y sujeción medias, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y funcionalidad. Además, los tirantes traseros ajustables pueden pasar de cruzarse por la espalda a llevarse por encima del hombro para un look versátil en todas tus aventuras acuáticas.
- Color mostrado: Chalk/Negro
- Modelo: IQ7820-102
Nike Swim Effortless Essential
Sumérgete en el verano con este elegante bañador de cuello redondo. Totalmente forrado, con protección y sujeción medias, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y funcionalidad. Además, los tirantes traseros ajustables pueden pasar de cruzarse por la espalda a llevarse por encima del hombro para un look versátil en todas tus aventuras acuáticas.
Ventajas
- La sujeción media te ofrece una sensación de ajuste ceñido y cómodo durante todo el día en actividades acuáticas.
- Sujetador incorporado para una sujeción cómoda y discreta.
- El forro completo proporciona sujeción y discreción.
- Correas traseras regulables para conseguir el ajuste perfecto.
- Las correas extraíbles para los hombros aportan versatilidad y comodidad.
- Tejido duradero y resistente al cloro para ofrecer una mayor durabilidad.
Detalles del producto
- Copas extraíbles
- Protección media en la parte inferior
- Corte medio de la pierna que queda a la altura de la cadera
- Swoosh estampado por transferencia térmica
- Cuerpo: 83 % poliéster reciclado, 17 % spandex (resistente al cloro). Forro: 100 % poliéster reciclado
- LAVAR A MANO EN AGUA FRÍA POR SEPARADO DESPUÉS DE CADA USO. USAR LEJÍA SIN CLORO. SECAR EN EL TENDEDERO. NO PLANCHAR. NO LAVAR EN SECO. NO GUARDAR HÚMEDO.
- Color mostrado: Chalk/Negro
- Modelo: IQ7820-102
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 179 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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