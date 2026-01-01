Nike Swim
Conjunto de bikini con cordón delantero - Niña
Desata tu lado más salvaje con este bikini con cordones. Totalmente forrado y con protección completa de la parte inferior, este conjunto de bikini te permite disfrutar de la diversión y el sol.
- Color mostrado: Pink Glow/Blanco
- Modelo: IV6234-600
Nike Swim
Desata tu lado más salvaje con este bikini con cordones. Totalmente forrado y con protección completa de la parte inferior, este conjunto de bikini te permite disfrutar de la diversión y el sol.
Ventajas
Forro completo para un mejor ajuste, comodidad y una mayor seguridad.
Detalles del producto
- Swoosh bordado
- Protección completa de la parte inferior
- Cuerpo: 82 % nylon, 18 % spandex. Tirantes: 80 % nylon, 20 % spandex (resistente al cloro). Forro: 100 % poliéster
- LAVAR A MANO EN AGUA FRÍA POR SEPARADO DESPUÉS DE CADA USO. USAR LEJÍA SIN CLORO. SECAR EN EL TENDEDERO. NO PLANCHAR. NO LAVAR EN SECO. NO GUARDAR HÚMEDO.
- Color mostrado: Pink Glow/Blanco
- Modelo: IV6234-600
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 154 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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