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Nike Swim Bañador de una pieza con espalda cruzada - Niña - Negro/Blanco

Nike Swim

Bañador de una pieza con espalda cruzada - Niña

34,99 €
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Hazte con el bañador cruzado totalmente forrado que te sigue el ritmo. La cobertura completa contribuye a que se mantenga en su sitio para que puedas concentrarte en la velocidad. ¡Vamos, a por la victoria!


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: IV5156-010

Nike Swim

34,99 €

Hazte con el bañador cruzado totalmente forrado que te sigue el ritmo. La cobertura completa contribuye a que se mantenga en su sitio para que puedas concentrarte en la velocidad. ¡Vamos, a por la victoria!

Ventajas

Forro completo para un mejor ajuste, comodidad y una mayor seguridad.

Detalles del producto

  • Swoosh bordado
  • Protección completa de la parte inferior
  • Cuerpo: 80 % nylon, 20 % spandex (resistente al cloro). Forro: 100 % poliéster
  • LAVAR A MANO EN AGUA FRÍA POR SEPARADO DESPUÉS DE CADA USO. USAR LEJÍA SIN CLORO. SECAR EN EL TENDEDERO. NO PLANCHAR. NO LAVAR EN SECO. NO GUARDAR HÚMEDO.
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: IV5156-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 152 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Silke654153246

    Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität

Nike Swim Bañador de una pieza con espalda cruzada - Niña

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