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Nike Swim Bañador de una pieza con cuello redondo y textura Shoreline - Mujer - Green Abyss/Nightshade

Materiales reciclados

Nike Swim

Bañador de una pieza con cuello redondo y textura Shoreline - Mujer

64,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Consigue el tejido Knit texturizado que mejor funciona con este elegante bañador de cuello redondo, confeccionado con un suave tejido fruncido de secado rápido que añade una dimensión adicional al look. Totalmente forrado con protección y sujeción medias, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.


  • Color mostrado: Green Abyss/Nightshade
  • Modelo: IQ8319-399

Nike Swim

64,99 €

Consigue el tejido Knit texturizado que mejor funciona con este elegante bañador de cuello redondo, confeccionado con un suave tejido fruncido de secado rápido que añade una dimensión adicional al look. Totalmente forrado con protección y sujeción medias, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.

Ventajas

  • La sujeción media te ofrece una sensación de ajuste ceñido y cómodo durante todo el día en actividades acuáticas.
  • Sujetador incorporado para una sujeción cómoda y discreta.
  • El forro completo proporciona sujeción y discreción.

Detalles del producto

  • Copas extraíbles
  • Protección media en la parte inferior
  • Corte medio de la pierna que queda a la altura de la cadera
  • Swoosh bordado
  • Cuerpo: 90 % nylon, 10 % spandex. Forro: 100 % poliéster reciclado
  • LAVAR A MANO EN AGUA FRÍA POR SEPARADO DESPUÉS DE CADA USO. USAR LEJÍA SIN CLORO. SECAR EN EL TENDEDERO. NO PLANCHAR. NO LAVAR EN SECO. NO GUARDAR HÚMEDO.
  • Color mostrado: Green Abyss/Nightshade
  • Modelo: IQ8319-399

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

4 estrellas

  • AnnaP382237838

    Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.

Nike Swim Bañador de una pieza con cuello redondo y textura Shoreline - Mujer

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