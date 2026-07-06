Nike Swim Bañador de una pieza con cuello redondo y textura Shoreline - Mujer

AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Consigue el tejido Knit texturizado que mejor funciona con este elegante bañador de cuello redondo, confeccionado con un suave tejido fruncido de secado rápido que añade una dimensión adicional al look. Totalmente forrado con protección y sujeción medias, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.
Nike Swim
Consigue el tejido Knit texturizado que mejor funciona con este elegante bañador de cuello redondo, confeccionado con un suave tejido fruncido de secado rápido que añade una dimensión adicional al look. Totalmente forrado con protección y sujeción medias, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.
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4 estrellas
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Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
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