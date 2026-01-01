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Nike Swim Bañador de una pieza con cuello cuadrado y textura ondulada - Mujer - Slate/Negro

Materiales reciclados

Nike Swim

Bañador de una pieza con cuello cuadrado y textura ondulada - Mujer

59,99 €
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Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas

Lo clásico se combina con lo moderno en este bañador atemporal con textura ondulada. Totalmente forrado con un ligero soporte para el pecho, una protección atrevida y un corte alto en la pierna, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.


  • Color mostrado: Slate/Negro
  • Modelo: IQ7768-497

Nike Swim

59,99 €

Lo clásico se combina con lo moderno en este bañador atemporal con textura ondulada. Totalmente forrado con un ligero soporte para el pecho, una protección atrevida y un corte alto en la pierna, este traje de baño ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.

Ventajas

  • Sujeción ligera y sutil que ofrece mucha libertad de movimiento para actividades acuáticas de bajo impacto.
  • Sujetador incorporado para una sujeción cómoda y discreta.
  • El forro completo proporciona sujeción y discreción.
  • Correas traseras regulables para conseguir el ajuste perfecto.

Detalles del producto

  • Copas extraíbles
  • Protección atrevida en la parte inferior
  • Corte alto en la pierna que queda en la parte alta de las caderas
  • Swoosh bordado
  • Cuerpo: 52 % poliéster reciclado, 41 % nylon reciclado, 7 % spandex. Forro: 100 % poliéster reciclado
  • LAVAR A MANO EN AGUA FRÍA POR SEPARADO DESPUÉS DE CADA USO. USAR LEJÍA SIN CLORO. SECAR EN EL TENDEDERO. NO PLANCHAR. NO LAVAR EN SECO. NO GUARDAR HÚMEDO.
  • Color mostrado: Slate/Negro
  • Modelo: IQ7768-497

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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