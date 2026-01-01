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Sudadera con capucha de fútbol Nike Chelsea FC Club - Niño - Azul brillante/Blanco

Chelsea FC Club

Sudadera con capucha de fútbol Nike - Niño

49,99 €
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No dejes que el frío te impida animar al Chelsea FC. Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.


  • Color mostrado: Azul brillante/Blanco
  • Modelo: II3725-452

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49,99 €

No dejes que el frío te impida animar al Chelsea FC. Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.

Detalles del producto

  • Bolsillo delantero
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % algodón. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Azul brillante/Blanco
  • Modelo: II3725-452

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 130 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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