Stadium Goalkeeper SE Inter de Milán 2026 Camiseta de fútbol Replica Nike ACG Dri-FIT - Hombre

Stadium Goalkeeper SE Inter de Milán 2026

109,99 €

Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta de tipo réplica, inspirada en la conexión entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Pero si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Diseño igual al de los profesionales

La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.