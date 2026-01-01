Nike Sportswear Club
Cárdigan - Niño/a
Un cárdigan con estilo clásico, pero deportivo. Elegante, pero relajado. Confeccionado con tejido French terry, nuestro jersey con botones es una prenda básica de lo más cómoda que dará un toque exclusivo a cualquier conjunto sin renunciar a la comodidad.
- Color mostrado: Negro/Sanddrift/Sanddrift
- Modelo: IM5082-010
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Un cárdigan con estilo clásico, pero deportivo. Elegante, pero relajado. Confeccionado con tejido French terry, nuestro jersey con botones es una prenda básica de lo más cómoda que dará un toque exclusivo a cualquier conjunto sin renunciar a la comodidad.
Ventajas
- Tejido French terry de densidad media con bucles suaves en el interior para una transpirabilidad natural.
- Diseñada con un ajuste holgado para ofrecer un estilo relajado y fácil de combinar con otras prendas.
Detalles del producto
- Logotipos Nike y Swoosh bordados
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Sanddrift/Sanddrift
- Modelo: IM5082-010
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla M y mide 145 cm
- El modelo usa la talla S y mide 137 cm
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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