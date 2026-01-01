Jordan Sport Hoop Fleece
Sudadera con capucha - Hombre
Luce un estilo innovador y refrescante tanto dentro como fuera de la cancha con nuestro ligero tejido Fleece premium. Esta sudadera con capucha es suave tanto por dentro como por fuera y ofrece calidez sin añadir volumen. Además, el tejido que capilariza el sudor ayuda a mantener la transpirabilidad y la comodidad cuando la actividad se intensifica.
- Color mostrado: True Blue
- Modelo: IM7551-485
Jordan Sport Hoop Fleece
Luce un estilo innovador y refrescante tanto dentro como fuera de la cancha con nuestro ligero tejido Fleece premium. Esta sudadera con capucha es suave tanto por dentro como por fuera y ofrece calidez sin añadir volumen. Además, el tejido que capilariza el sudor ayuda a mantener la transpirabilidad y la comodidad cuando la actividad se intensifica.
Ventajas
La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Detalles del producto
- Cuerpo: 69 % algodón/31 % poliéster. Forro de la capucha: 69 % algodón/31 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: True Blue
- Modelo: IM7551-485
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 188 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Jordan Sport Hoop Fleece