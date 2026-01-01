Jordan
Bolsa de mano perforada (30,5 l)
Lleva tus cosas como un jugador de baloncesto y mejora tu estilo con esta elegante bolsa de mano, confeccionada en piel sintética perforada con un refuerzo para una mayor durabilidad y con el logotipo bordado. El compartimento principal es lo suficientemente espacioso para ir de compras, para tus desplazamientos diarios o para hacer una escapada de una noche. Por otro lado, el bolsillo interior te permite guardar los objetos más pequeños a los que quieras acceder de forma rápida y sencilla, y las correas son lo bastante largas como para llevar la bolsa cómodamente al hombro y tener las manos libres.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IR8412-010
Jordan
Lleva tus cosas como un jugador de baloncesto y mejora tu estilo con esta elegante bolsa de mano, confeccionada en piel sintética perforada con un refuerzo para una mayor durabilidad y con el logotipo bordado. El compartimento principal es lo suficientemente espacioso para ir de compras, para tus desplazamientos diarios o para hacer una escapada de una noche. Por otro lado, el bolsillo interior te permite guardar los objetos más pequeños a los que quieras acceder de forma rápida y sencilla, y las correas son lo bastante largas como para llevar la bolsa cómodamente al hombro y tener las manos libres.
Detalles del producto
- 31 x 48 x 20 cm (alto x largo x profundidad). Largo del asa: 27 cm
- Cuerpo principal/asas: 100 % poliuretano. Forro: 100 % poliéster
- Limpiar solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IR8412-010
Envíos y devoluciones
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