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Jordan Bolsa de deporte perforada (40 l) - Negro

Jordan

Bolsa de deporte perforada (40 l)

159,99 €
TALLA ÚNICA
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Lleva tus cosas como un jugador de baloncesto y mejora tu estilo con esta elegante bolsa de deporte, confeccionada en piel sintética con un refuerzo para una mayor durabilidad y con el logotipo bordado. El compartimento principal es lo suficientemente espacioso para guardar la equipación del gimnasio, para el día a día o para un viaje de una noche. Por otro lado, el bolsillo interior te permite guardar los objetos más pequeños a los que quieres acceder de forma rápida y sencilla, y la correa ajustable es extraíble para que lleves la bolsa a tu gusto.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IV0367-010

Jordan

159,99 €

Lleva tus cosas como un jugador de baloncesto y mejora tu estilo con esta elegante bolsa de deporte, confeccionada en piel sintética con un refuerzo para una mayor durabilidad y con el logotipo bordado. El compartimento principal es lo suficientemente espacioso para guardar la equipación del gimnasio, para el día a día o para un viaje de una noche. Por otro lado, el bolsillo interior te permite guardar los objetos más pequeños a los que quieres acceder de forma rápida y sencilla, y la correa ajustable es extraíble para que lleves la bolsa a tu gusto.

Detalles del producto

  • 30 x 55 x 24 cm (alto x ancho x profundidad); caída del asa: 18 cm Longitud de la correa: 130 cm (longitud máxima), 80 cm (longitud mínima)
  • Cuerpo principal/asas: 100 % poliuretano. Forro/correa: 100 % poliéster
  • Limpiar solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IV0367-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

4 estrellas

  • Nice bag, not complete

    Wailam

    Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.

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