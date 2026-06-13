Jordan Bolsa de deporte perforada (40 l)

Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Lleva tus cosas como un jugador de baloncesto y mejora tu estilo con esta elegante bolsa de deporte, confeccionada en piel sintética con un refuerzo para una mayor durabilidad y con el logotipo bordado. El compartimento principal es lo suficientemente espacioso para guardar la equipación del gimnasio, para el día a día o para un viaje de una noche. Por otro lado, el bolsillo interior te permite guardar los objetos más pequeños a los que quieres acceder de forma rápida y sencilla, y la correa ajustable es extraíble para que lleves la bolsa a tu gusto.
Jordan
Lleva tus cosas como un jugador de baloncesto y mejora tu estilo con esta elegante bolsa de deporte, confeccionada en piel sintética con un refuerzo para una mayor durabilidad y con el logotipo bordado. El compartimento principal es lo suficientemente espacioso para guardar la equipación del gimnasio, para el día a día o para un viaje de una noche. Por otro lado, el bolsillo interior te permite guardar los objetos más pequeños a los que quieres acceder de forma rápida y sencilla, y la correa ajustable es extraíble para que lleves la bolsa a tu gusto.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4 estrellas
Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Jordan