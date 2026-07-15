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Inglaterra Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre - Work Blue/Blanco/Obsidian

Materiales reciclados

Inglaterra Energy

Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre

74,99 €
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Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Con detalles inspirados en los años 90 y un estampado dedicado al equipo, esta camiseta de Inglaterra te ofrece un diseño atemporal con la tecnología necesaria para hacer frente a los partidos de hoy en día.


  • Color mostrado: Work Blue/Blanco/Obsidian
  • Modelo: IH1866-486

Inglaterra Energy

74,99 €

Con detalles inspirados en los años 90 y un estampado dedicado al equipo, esta camiseta de Inglaterra te ofrece un diseño atemporal con la tecnología necesaria para hacer frente a los partidos de hoy en día.

Detalles del producto

  • Cuello y puños elásticos
  • Etiqueta cosida
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Work Blue/Blanco/Obsidian
  • Modelo: IH1866-486

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (2)

3 estrellas

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

  • Estilo noventero

    JosebaL704810686

    Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte

Inglaterra Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre

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