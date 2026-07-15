Inglaterra Energy Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre

Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Con detalles inspirados en los años 90 y un estampado dedicado al equipo, esta camiseta de Inglaterra te ofrece un diseño atemporal con la tecnología necesaria para hacer frente a los partidos de hoy en día.
Inglaterra Energy
Con detalles inspirados en los años 90 y un estampado dedicado al equipo, esta camiseta de Inglaterra te ofrece un diseño atemporal con la tecnología necesaria para hacer frente a los partidos de hoy en día.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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3 estrellas
Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Estilo noventero
JosebaL704810686
Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte
Inglaterra Energy