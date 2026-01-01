 
Imagen 1 de 5
Inglaterra Club Fleece Jogger de fútbol Nike - Niño - Midnight Navy/Blanco

Inglaterra Club Fleece

Jogger de fútbol Nike - Niño

44,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este jogger de fútbol de la selección de Inglaterra ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad para todos los días. Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.


  • Color mostrado: Midnight Navy/Blanco
  • Modelo: IB7971-410

Inglaterra Club Fleece

44,99 €

Este jogger de fútbol de la selección de Inglaterra ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad para todos los días. Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillos: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Midnight Navy/Blanco
  • Modelo: IB7971-410

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 155 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Inglaterra Club Fleece.

    Inglaterra Club Fleece Jogger de fútbol Nike - Niño

    Inglaterra Club Fleece

    44,99 €

    Completa el look