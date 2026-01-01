Inglaterra Club Fleece
Jogger de fútbol Nike - Niño
Este jogger de fútbol de la selección de Inglaterra ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad para todos los días. Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.
- Color mostrado: Midnight Navy/Blanco
- Modelo: IB7971-410
Inglaterra Club Fleece
Este jogger de fútbol de la selección de Inglaterra ofrece una gran suavidad, calidez y comodidad para todos los días. Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.
Detalles del producto
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillos: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Midnight Navy/Blanco
- Modelo: IB7971-410
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 155 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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