 
Imagen 1 de 6
Inglaterra 2026/27 Gorra TR Nike AeroBill C99 - Obsidian/Obsidian

Inglaterra 2026/27

Gorra TR Nike AeroBill C99

29,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Disfruta de transpirabilidad en la cabeza mientras rindes homenaje a tu marca favorita. El diseño de calado alto aporta a este gorro un ajuste cómodo y moderno. Los paneles de malla mantienen la transpirabilidad y el cierre a presión en la parte posterior ofrece un ajuste regulable.


  • Color mostrado: Obsidian/Obsidian
  • Modelo: IQ7556-451

Inglaterra 2026/27

29,99 €

Disfruta de transpirabilidad en la cabeza mientras rindes homenaje a tu marca favorita. El diseño de calado alto aporta a este gorro un ajuste cómodo y moderno. Los paneles de malla mantienen la transpirabilidad y el cierre a presión en la parte posterior ofrece un ajuste regulable.

Ventajas

Inserciones de malla para una frescura máxima.

Detalles del producto

  • Cierre a presión que se adapta fácilmente a la cabeza. Gorra holgada y de calado alto para un ajuste innovador.
  • Cuerpo: 100 % algodón. Malla: 100 % poliéster
  • Lavar a mano
  • Color mostrado: Obsidian/Obsidian
  • Modelo: IQ7556-451

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Inglaterra 2026/27.

    Inglaterra 2026/27 Gorra TR Nike AeroBill C99

    Inglaterra 2026/27

    29,99 €

    Completa el look