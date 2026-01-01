Inglaterra 2026/27
Gorra TR Nike AeroBill C99
Disfruta de transpirabilidad en la cabeza mientras rindes homenaje a tu marca favorita. El diseño de calado alto aporta a este gorro un ajuste cómodo y moderno. Los paneles de malla mantienen la transpirabilidad y el cierre a presión en la parte posterior ofrece un ajuste regulable.
- Color mostrado: Obsidian/Obsidian
- Modelo: IQ7556-451
Inglaterra 2026/27
Disfruta de transpirabilidad en la cabeza mientras rindes homenaje a tu marca favorita. El diseño de calado alto aporta a este gorro un ajuste cómodo y moderno. Los paneles de malla mantienen la transpirabilidad y el cierre a presión en la parte posterior ofrece un ajuste regulable.
Ventajas
Inserciones de malla para una frescura máxima.
Detalles del producto
- Cierre a presión que se adapta fácilmente a la cabeza. Gorra holgada y de calado alto para un ajuste innovador.
- Cuerpo: 100 % algodón. Malla: 100 % poliéster
- Lavar a mano
- Color mostrado: Obsidian/Obsidian
- Modelo: IQ7556-451
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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