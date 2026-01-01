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Inglaterra 2026/27 Balón Nike Pitch - Blanco/Obsidian

Inglaterra 2026/27

Balón Nike Pitch

24,99 €
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Demuestra tu pasión por el deporte con el balón de fútbol Nike Pitch. Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.


  • Color mostrado: Blanco/Obsidian
  • Modelo: IQ7531-100

Inglaterra 2026/27

24,99 €

Demuestra tu pasión por el deporte con el balón de fútbol Nike Pitch. Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.

Ventajas

La cubierta texturizada cosida a máquina optimiza la forma, el tacto y la durabilidad, mientras que la cámara de goma ayuda a mantener la presión del aire y la forma.

Detalles del producto

  • Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.
  • 62 % poliéster/28 % nylon/5 % goma/5 % elastano
  • Color mostrado: Blanco/Obsidian
  • Modelo: IQ7531-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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