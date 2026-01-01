Inglaterra 2026/27
Balón Nike Academy
Marca un gol tras otro con la innovadora tecnología OmniSculpt del balón de fútbol Academy: las ranuras en relieve de la carcasa permiten que el aire se desplace alrededor del balón para lograr una trayectoria más precisa.
- Color mostrado: Blanco/Obsidian/Speed Red/Blanco
- Modelo: IQ7563-100
Inglaterra 2026/27
Marca un gol tras otro con la innovadora tecnología OmniSculpt del balón de fútbol Academy: las ranuras en relieve de la carcasa permiten que el aire se desplace alrededor del balón para lograr una trayectoria más precisa.
Ventajas
Tecnología Nike Aerowsculpt con ranuras moldeadas que cortan la corriente de aire por el balón para reducir el arrastre y ofrecer un vuelo más estable.
Detalles del producto
- Cubierta texturizada que ofrece un toque uniforme al pasar, lanzar a puerta y regatear. Cámara de aire de goma para mantener la presión del aire y la forma.
- 67 % goma/10 % poliuretano (PU)/13 % poliéster /10 % etilvinilacetato (EVA)
- Color mostrado: Blanco/Obsidian/Speed Red/Blanco
- Modelo: IQ7563-100
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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