Nike Everyday Lightweight Calcetines largos de entrenamiento (3 pares)

Good quality
KatieM960608855
Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.
Dalo todo en los entrenamientos con los calcetines Nike Everyday. Los hilos suaves con tecnología de capilarización del sudor mantienen la comodidad y la transpirabilidad.
Nike Everyday Lightweight
COMODIDAD CON CAPILARIZACIÓN DEL SUDOR.
Dalo todo en los entrenamientos con los calcetines Nike Everyday. Los hilos suaves con tecnología de capilarización del sudor mantienen la comodidad y la transpirabilidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.2 estrellas
Good quality
KatieM960608855
Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.
Schlechte Qualität
Jan50706879
Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!
AGNIESZKA770281665
Skarpetki są super i moje ulubione ponieważ ich grubość jest idealna do noszenia przez cały rok.
Nike Everyday Lightweight