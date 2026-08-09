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Buenas valoraciones
Nike Everyday Lightweight Calcetines largos de entrenamiento (3 pares) - Multicolor

Nike Everyday Lightweight

Calcetines largos de entrenamiento (3 pares)

15,99 €
Multicolor
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Dalo todo en los entrenamientos con los calcetines Nike Everyday. Los hilos suaves con tecnología de capilarización del sudor mantienen la comodidad y la transpirabilidad.


  • Color mostrado: Multicolor
  • Modelo: SX7676-964

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

COMODIDAD CON CAPILARIZACIÓN DEL SUDOR.

Dalo todo en los entrenamientos con los calcetines Nike Everyday. Los hilos suaves con tecnología de capilarización del sudor mantienen la comodidad y la transpirabilidad.

Ventajas

  • Tecnología Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Diseño de caña media que cubre el tobillo y la pantorrilla.
  • Parte superior elástica para mantener los calcetines en su sitio.
  • Banda en el puente del pie para una mayor sujeción.

Detalles del producto

  • 60 % algodón/37 % poliéster/3 % poliuretano
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Multicolor
  • Modelo: SX7676-964

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (276)

4.2 estrellas

  • Good quality

    KatieM960608855

    Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.

  • Schlechte Qualität

    Jan50706879

    Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!

  • AGNIESZKA770281665

    Skarpetki są super i moje ulubione ponieważ ich grubość jest idealna do noszenia przez cały rok.

Nike Everyday Lightweight Calcetines largos de entrenamiento (3 pares)

Nike Everyday Lightweight

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