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Buenas valoraciones
Nike Everyday Lightweight Calcetines de entrenamiento hasta el tobillo (3 pares) - Negro/Blanco

Nike Everyday Lightweight

Calcetines de entrenamiento hasta el tobillo (3 pares)

15,99 €
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Dalo todo en los entrenamientos con los calcetines Nike Everyday Lightweight. Los hilos suaves con tecnología de capilarización del sudor mantienen la comodidad y la transpirabilidad.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: SX7677-010

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

COMODIDAD CON CAPILARIZACIÓN DEL SUDOR.

Dalo todo en los entrenamientos con los calcetines Nike Everyday Lightweight. Los hilos suaves con tecnología de capilarización del sudor mantienen la comodidad y la transpirabilidad.

Ventajas

  • Tecnología Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Parte superior elástica para mantener los calcetines en su sitio.
  • Banda en el puente del pie para una mayor sujeción.

Detalles del producto

  • Tejido liso: 61 % algodón/36 % poliéster/3 % poliuretano. Tejido jaspeado: 58 % algodón/40 % poliéster/2 % poliuretano.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: SX7677-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (123)

4.2 estrellas

  • Den perfekta träningsstrumpan

    KerstinJ500592649

    den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte

  • Matteo451963682

    Molto belle eh sono comodissime

  • Holes appear during first day of use…. Very bad qality

    Vitaly970098880

    Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.

Nike Everyday Lightweight Calcetines de entrenamiento hasta el tobillo (3 pares)

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15,99 €

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