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Nike Everyday Elevated Calcetines tobilleros (3 pares) - Multicolor

Nike Everyday Elevated

Calcetines hasta el tobillo (3 pares)

19,99 €
Nike Everyday Elevated Calcetines tobilleros (3 pares) - Multicolor
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Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes. Con Nike Court, el estilo de la pista da el salto a las calles.


  • Color mostrado: Multicolor
  • Modelo: IH8635-902

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes. Con Nike Court, el estilo de la pista da el salto a las calles.

Ventajas

  • Amortiguación suave y mullida en el talón y el antepié.
  • Sujeción reforzada en el puente del pie y ajuste mejorado para ofrecer comodidad.
  • Refuerzos en la puntera y el talón para resistir el desgaste del día a día.
  • Tecnología Nike Dri-FIT para ofrecer transpirabilidad y comodidad.
  • Malla completa en la parte superior del pie para una mayor transpirabilidad.
  • Talla cosida bajo el pie para emparejarlos fácilmente.

Detalles del producto

  • 69 % algodón/29 % poliéster/2 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Multicolor
  • Modelo: IH8635-902

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (7)

4.4 estrellas

  • Confort

    jandroku

    Muy cómodas

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

Nike Everyday Elevated Calcetines tobilleros (3 pares)

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