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Nike Everyday Elevated Calcetines largos (2 pares) - Multicolor

Nike Everyday Elevated

Calcetines largos (2 pares)

17,99 €
Nike Everyday Elevated Calcetines largos (2 pares) - Multicolor
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Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes.


  • Color mostrado: Multicolor
  • Modelo: IH8525-901

Nike Everyday Elevated

17,99 €

Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes.

Ventajas

  • Amortiguación suave y mullida en el talón y el antepié.
  • Sujeción reforzada en el puente del pie y ajuste mejorado para ofrecer comodidad.
  • Refuerzos en la puntera y el talón para resistir el desgaste del día a día.
  • Tecnología Nike Dri-FIT para ofrecer transpirabilidad y comodidad.
  • Malla completa en la parte superior del pie para una mayor transpirabilidad.
  • Talla cosida bajo el pie para emparejarlos fácilmente.

Detalles del producto

  • 59 % algodón/37 % poliéster/2 % spandex/1 % nylon
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Multicolor
  • Modelo: IH8525-901

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

5 estrellas

  • Love it but if they were dri-fit even better

    shyheime888721386

    I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit

  • Stylish

    sherazh281184310

    Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit

  • Die besten Gym-Socken

    muhammedc345411359

    Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!

Nike Everyday Elevated Calcetines largos (2 pares)

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