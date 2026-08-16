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Nike Everyday Cushioned Calcetines largos de entrenamiento (6 pares) - Carbon Heather/Negro

Nike Everyday Cushioned

Calcetines largos de entrenamiento (6 pares)

24,99 €
Carbon Heather/Negro
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Dalo todo en los entrenamientos con los calcetines Nike Everyday Cushioned. La gruesa suela de tejido French terry ofrece una comodidad adicional durante los ejercicios de pies y los levantamientos, al tiempo que la banda elástica en el puente del pie envuelve el pie para proporcionar un ajuste con sujeción.


  • Color mostrado: Carbon Heather/Negro
  • Modelo: SX7666-064

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

COMODIDAD Y SUJECIÓN.

Dalo todo en los entrenamientos con los calcetines Nike Everyday Cushioned. La gruesa suela de tejido French terry ofrece una comodidad adicional durante los ejercicios de pies y los levantamientos, al tiempo que la banda elástica en el puente del pie envuelve el pie para proporcionar un ajuste con sujeción.

Ventajas

  • Tecnología Dri-FIT para mantener los pies secos y cómodos.
  • Suela gruesa de tejido French terry para una mayor comodidad y absorción de impactos.
  • Banda elástica en el puente del pie para una mayor sujeción.
  • Diseño de caña media que cubre el tobillo y la pantorrilla.

Detalles del producto

  • Tejido: 67 % algodón/30 % algodón/2 % spandex/1 % nylon
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Carbon Heather/Negro
  • Modelo: SX7666-064

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (638)

4.5 estrellas

  • Sfortuna?

    AlfredoA356697544

    Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio

  • Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.

    MateuszW562317005

    Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.

  • maxim846422578

    Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen

Nike Everyday Cushioned Calcetines largos de entrenamiento (6 pares)

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