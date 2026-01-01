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Nike Essentials Hooded Coverall Mono - Bebé - Pale Ivory

Nike Essentials Hooded Coverall

Mono - Bebé

27,99 €
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Este mono, confeccionado con un suave tejido French terry que resulta suave en contacto con la delicada piel del bebé, ofrece una sensación superagradable. El cierre de cremallera completa hace que sea fácil de poner y quitar, y la capucha proporciona una mayor comodidad y protección si la lleva puesta.


  • Color mostrado: Pale Ivory
  • Modelo: FV4455-110

Nike Essentials Hooded Coverall

27,99 €

Este mono, confeccionado con un suave tejido French terry que resulta suave en contacto con la delicada piel del bebé, ofrece una sensación superagradable. El cierre de cremallera completa hace que sea fácil de poner y quitar, y la capucha proporciona una mayor comodidad y protección si la lleva puesta.

Ventajas

Cierre de cremallera completa para que sea fácil de poner, quitar y combinar.

Detalles del producto

  • 60 % algodón, 40 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pale Ivory
  • Modelo: FV4455-110

Talla y ajuste

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