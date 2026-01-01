Nike Essentials Hooded Coverall
Mono - Bebé
Este mono, confeccionado con un suave tejido French terry que resulta suave en contacto con la delicada piel del bebé, ofrece una sensación superagradable. El cierre de cremallera completa hace que sea fácil de poner y quitar, y la capucha proporciona una mayor comodidad y protección si la lleva puesta.
- Color mostrado: Pale Ivory
- Modelo: FV4455-110
Nike Essentials Hooded Coverall
Este mono, confeccionado con un suave tejido French terry que resulta suave en contacto con la delicada piel del bebé, ofrece una sensación superagradable. El cierre de cremallera completa hace que sea fácil de poner y quitar, y la capucha proporciona una mayor comodidad y protección si la lleva puesta.
Ventajas
Cierre de cremallera completa para que sea fácil de poner, quitar y combinar.
Detalles del producto
- 60 % algodón, 40 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pale Ivory
- Modelo: FV4455-110
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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