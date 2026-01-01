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Erling Haaland Club Fleece Sudadera de fútbol de cuello redondo Nike - Niño/a - Obsidian/Green Strike

Erling Haaland Club Fleece

Sudadera de fútbol de cuello redondo Nike - Niño/a

30 % de descuento
Obsidian/Green Strike
Phantom/Hot Punch

Producto agotado:

Este color no está disponible actualmente

Con un gráfico inspirado en el efecto magnético de Erling en el campo, esta sudadera de tejido Fleece está confeccionada para que tu peque mantenga la calidez mientras rinde homenaje a su jugador favorito.


  • Color mostrado: Obsidian/Green Strike
  • Modelo: IO5902-451

Erling Haaland Club Fleece

30 % de descuento

Con un gráfico inspirado en el efecto magnético de Erling en el campo, esta sudadera de tejido Fleece está confeccionada para que tu peque mantenga la calidez mientras rinde homenaje a su jugador favorito.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Obsidian/Green Strike
  • Modelo: IO5902-451

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 157 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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