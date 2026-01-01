Erling Haaland Club Fleece
Sudadera de fútbol de cuello redondo Nike - Niño/a
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Con un gráfico inspirado en el efecto magnético de Erling en el campo, esta sudadera de tejido Fleece está confeccionada para que tu peque mantenga la calidez mientras rinde homenaje a su jugador favorito.
- Color mostrado: Obsidian/Green Strike
- Modelo: IO5902-451
Erling Haaland Club Fleece
Con un gráfico inspirado en el efecto magnético de Erling en el campo, esta sudadera de tejido Fleece está confeccionada para que tu peque mantenga la calidez mientras rinde homenaje a su jugador favorito.
Detalles del producto
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Obsidian/Green Strike
- Modelo: IO5902-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 157 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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