Erling Haaland Academy Parte de arriba de fútbol de manga corta Dri-FIT - Niño/a

Materiales reciclados
Erling Haaland Academy
Camiseta de fútbol de manga corta Dri-FIT - Niño/a
En el campo, Erling Haaland es implacable e imparable. Y necesita una equipación que esté a la altura de su intensidad. Esta camiseta de tejido Knit ligero incorpora nuestra tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor y paneles de malla laterales para mantener la frescura y darlo todo en el campo.
- Color mostrado: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Modelo: HV0229-739
Erling Haaland Academy
En el campo, Erling Haaland es implacable e imparable. Y necesita una equipación que esté a la altura de su intensidad. Esta camiseta de tejido Knit ligero incorpora nuestra tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor y paneles de malla laterales para mantener la frescura y darlo todo en el campo.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Paneles de malla laterales para aportar una mayor transpirabilidad donde más se necesita.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Modelo: HV0229-739
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla M y mide 142 cm
- El modelo usa la talla M y mide 141 cm
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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