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Equipación Chelsea FC Strike+ SE Pantalón de fútbol de tejido Woven Nike Repel - Hombre - Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Materiales reciclados

Chelsea FC Strike+ SE

Pantalón de fútbol de tejido Woven Nike Repel - Hombre

89,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado al 100 % con fibras recicladas

¿Te animas a dar un toque noventero a tu colección del Chelsea FC? Este pantalón, con el clásico logotipo del club y los populares detalles en naranja, cuenta con una cubierta de nylon repelente al agua y un forro de malla que ayuda a mantener la transpirabilidad y la frescura.


  • Color mostrado: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Modelo: IB3858-426

Chelsea FC Strike+ SE

89,99 €

¿Te animas a dar un toque noventero a tu colección del Chelsea FC? Este pantalón, con el clásico logotipo del club y los populares detalles en naranja, cuenta con una cubierta de nylon repelente al agua y un forro de malla que ayuda a mantener la transpirabilidad y la frescura.

Detalles del producto

  • Bolsillos con cremallera
  • Cintura elástica
  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Modelo: IB3858-426

Talla y ajuste

    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

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