Equipación Chelsea FC Strike+ SE Pantalón de fútbol de tejido Woven Nike Repel - Hombre

Materiales reciclados
Chelsea FC Strike+ SE
Pantalón de fútbol de tejido Woven Nike Repel - Hombre
Este producto está fabricado al 100 % con fibras recicladas
¿Te animas a dar un toque noventero a tu colección del Chelsea FC? Este pantalón, con el clásico logotipo del club y los populares detalles en naranja, cuenta con una cubierta de nylon repelente al agua y un forro de malla que ayuda a mantener la transpirabilidad y la frescura.
- Color mostrado: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Modelo: IB3858-426
Chelsea FC Strike+ SE
¿Te animas a dar un toque noventero a tu colección del Chelsea FC? Este pantalón, con el clásico logotipo del club y los populares detalles en naranja, cuenta con una cubierta de nylon repelente al agua y un forro de malla que ayuda a mantener la transpirabilidad y la frescura.
Detalles del producto
- Bolsillos con cremallera
- Cintura elástica
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Modelo: IB3858-426
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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