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England Strike Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a - Work Blue/Obsidian/Speed Red/Blanco

Materiales reciclados

Strike Inglaterra

Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a

109,99 €
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Este chándal cuenta con detalles de diseño pensados para que las estrellas más prometedoras del fútbol entrenen con comodidad. El modelo, que imita el que lleva la élite del fútbol, cuenta con tecnología de capilarización del sudor para mantener la frescura y la concentración al practicar.


  • Color mostrado: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Blanco
  • Modelo: IB7985-486

Strike Inglaterra

109,99 €

Este chándal cuenta con detalles de diseño pensados para que las estrellas más prometedoras del fútbol entrenen con comodidad. El modelo, que imita el que lleva la élite del fútbol, cuenta con tecnología de capilarización del sudor para mantener la frescura y la concentración al practicar.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Blanco
  • Modelo: IB7985-486

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 140 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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