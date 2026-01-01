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Nike Energy Body - Mujer - Phantom

Nike Energy

Body - Mujer

89,99 €
Phantom
Negro
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Muestra tu figura con este elegante body. El tejido ultracómodo de densidad media ofrece una protección suave para que solo brille tu confianza.


  • Color mostrado: Phantom
  • Modelo: IM6096-030

Nike Energy

89,99 €

Muestra tu figura con este elegante body. El tejido ultracómodo de densidad media ofrece una protección suave para que solo brille tu confianza.

Detalles del producto

  • Cuerpo/forro: 53 % nylon/47 % spandex. Forro del refuerzo: 60 % algodón/40 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Phantom
  • Modelo: IM6096-030

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 172 cm de altura
    • Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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