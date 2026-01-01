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Nike Energy
Body - Mujer
89,99 €
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Muestra tu figura con este elegante body. El tejido ultracómodo de densidad media ofrece una protección suave para que solo brille tu confianza.
- Color mostrado: Phantom
- Modelo: IM6096-030
Nike Energy
89,99 €
Muestra tu figura con este elegante body. El tejido ultracómodo de densidad media ofrece una protección suave para que solo brille tu confianza.
Detalles del producto
- Cuerpo/forro: 53 % nylon/47 % spandex. Forro del refuerzo: 60 % algodón/40 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Phantom
- Modelo: IM6096-030
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 172 cm de altura
- Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
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