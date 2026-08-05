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Nike Elite 2.0 Calcetines largos acolchados (1 par) - Blanco/Negro/Negro

Nike Elite 2.0

Calcetines largos acolchados (1 par)

15,99 €
Blanco/Negro/Negro
Negro/Blanco/Blanco
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Te damos la bienvenida al futuro de Nike Elite. Renovados con el avanzado poder de capilarización del sudor de Dri-FIT, los calcetines Nike Elite 2.0 cuentan con la tecnología Unicorn 3-D Spacer Knit para proporcionar sujeción donde más la necesitas.


  • Color mostrado: Blanco/Negro/Negro
  • Modelo: HM0285-100

Nike Elite 2.0

15,99 €

Te damos la bienvenida al futuro de Nike Elite. Renovados con el avanzado poder de capilarización del sudor de Dri-FIT, los calcetines Nike Elite 2.0 cuentan con la tecnología Unicorn 3-D Spacer Knit para proporcionar sujeción donde más la necesitas.

Detalles del producto

  • Banda en el puente
  • 90 % poliéster/6 % lyocell/4 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Negro/Negro
  • Modelo: HM0285-100

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (143)

4.8 estrellas

  • Reliable

    Coachad

    [This review was collected as part of a promotion.] Exactly as they have always been. Teenager approved.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Great socks

    Mikewattz

    [This review was collected as part of a promotion.] Picked these up a few weeks ago for work and the keep my feet dry and feeling great and comfy

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Amazing cushion

    Jerome91

    The cushion on these socks are amazing and very comfortable to play basketball with

Nike Elite 2.0 Calcetines largos acolchados (1 par)

Nike Elite 2.0

15,99 €

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