Nike Elite 2.0 Calcetines largos acolchados (1 par)

Reliable
Coachad
[This review was collected as part of a promotion.] Exactly as they have always been. Teenager approved.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Te damos la bienvenida al futuro de Nike Elite. Renovados con el avanzado poder de capilarización del sudor de Dri-FIT, los calcetines Nike Elite 2.0 cuentan con la tecnología Unicorn 3-D Spacer Knit para proporcionar sujeción donde más la necesitas.
Nike Elite 2.0
Te damos la bienvenida al futuro de Nike Elite. Renovados con el avanzado poder de capilarización del sudor de Dri-FIT, los calcetines Nike Elite 2.0 cuentan con la tecnología Unicorn 3-D Spacer Knit para proporcionar sujeción donde más la necesitas.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.8 estrellas
Reliable
Coachad
[This review was collected as part of a promotion.] Exactly as they have always been. Teenager approved.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Great socks
Mikewattz
[This review was collected as part of a promotion.] Picked these up a few weeks ago for work and the keep my feet dry and feeling great and comfy
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Amazing cushion
Jerome91
The cushion on these socks are amazing and very comfortable to play basketball with
Nike Elite 2.0