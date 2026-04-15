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Nike Dura Feel 10 Guante de golf (mano izquierda) - Mujer - Blanco perla/Blanco perla/Negro

Nike Dura Feel 10

Guante de golf (Mano izquierda) - Mujer

14,99 €
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El guante de golf Nike Dura Feel 10 cuenta con una ligera piel sintética en la palma para un agarre seguro y un tejido elástico en la parte posterior de la mano que te permite moverte de manera natural con cada swing. Esta versión actualizada cuenta con un diseño reforzado en la palma y el pulgar para ofrecer una durabilidad adicional donde más la necesitas.


  • Color mostrado: Blanco perla/Blanco perla/Negro
  • Modelo: DR5137-284

Nike Dura Feel 10

14,99 €

El guante de golf Nike Dura Feel 10 cuenta con una ligera piel sintética en la palma para un agarre seguro y un tejido elástico en la parte posterior de la mano que te permite moverte de manera natural con cada swing. Esta versión actualizada cuenta con un diseño reforzado en la palma y el pulgar para ofrecer una durabilidad adicional donde más la necesitas.

Ventajas

  • Perforaciones en los dedos y el pulgar para optimizar la ventilación y mantener la frescura en las manos.
  • Cierre de pestaña en ángulo para un ajuste personalizable.

Detalles del producto

  • Palma: 60 % piel de poliuretano/30 % poliéster/10 % nylon. Parte posterior: 50 % piel de poliuretano/45 % poliéster/5 % spandex. Otros: 40 % poliéster, 32 % piel de poliuretano, 18 % nylon, 10 % spandex.
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco perla/Blanco perla/Negro
  • Modelo: DR5137-284

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (5)

3.6 estrellas

  • Luva sintética golf

    ritap238325579

    Boa tamanho certo

  • Mislead

    kyler401860166

    It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.

  • FEMALE GOLF GLOVE!

    Baljit

    THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.

Nike Dura Feel 10 Guante de golf (mano izquierda) - Mujer

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