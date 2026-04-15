Nike Dura Feel 10 Guante de golf (mano izquierda) - Mujer

Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
El guante de golf Nike Dura Feel 10 cuenta con una ligera piel sintética en la palma para un agarre seguro y un tejido elástico en la parte posterior de la mano que te permite moverte de manera natural con cada swing. Esta versión actualizada cuenta con un diseño reforzado en la palma y el pulgar para ofrecer una durabilidad adicional donde más la necesitas.
Nike Dura Feel 10
El guante de golf Nike Dura Feel 10 cuenta con una ligera piel sintética en la palma para un agarre seguro y un tejido elástico en la parte posterior de la mano que te permite moverte de manera natural con cada swing. Esta versión actualizada cuenta con un diseño reforzado en la palma y el pulgar para ofrecer una durabilidad adicional donde más la necesitas.
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3.6 estrellas
Luva sintética golf
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Boa tamanho certo
Mislead
kyler401860166
It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.
FEMALE GOLF GLOVE!
Baljit
THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.
Nike Dura Feel 10