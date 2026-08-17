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Buenas valoraciones
Nike Dunk Low Zapatillas - Niño/a - Blanco/Shimmer/Blanco/Shimmer

Nike Dunk Low

Zapatillas - Niño/a

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Estas zapatillas, inspiradas en el baloncesto, serán la estrella de tu colección. Presentan los paneles, la amortiguación y un patrón en la suela de diseño tradicional, fieles al estilo clásico de Nike.


  • Color mostrado: Blanco/Shimmer/Blanco/Shimmer
  • Modelo: IU7766-134

Nike Dunk Low

30 % de descuento

Estas zapatillas, inspiradas en el baloncesto, serán la estrella de tu colección. Presentan los paneles, la amortiguación y un patrón en la suela de diseño tradicional, fieles al estilo clásico de Nike.

Ventajas

  • Parte superior de piel sintética duradera y cómoda.
  • Perforaciones en la puntera para ofrecer transpirabilidad.
  • Suela exterior de goma completa para una tracción duradera y un patrón de tracción similar al de las originales.

Detalles del producto

  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Parte superior de piel sintética
  • Cordones clásicos
  • Color mostrado: Blanco/Shimmer/Blanco/Shimmer
  • Modelo: IU7766-134

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (1141)

4.8 estrellas

  • Daughter Loves Dunks

    NiiqueWiitDaDimples

    My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.

  • JasmineW223231254

    My Daughter love them they was for school match her uniforms

  • Legoooo!

    AmandaM261010329

    Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!

Nike Dunk Low Zapatillas - Niño/a

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