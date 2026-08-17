Nike Dunk Low Zapatillas - Niño/a

Daughter Loves Dunks
NiiqueWiitDaDimples
My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.
Estas zapatillas, inspiradas en el baloncesto, serán la estrella de tu colección. Presentan los paneles, la amortiguación y un patrón en la suela de diseño tradicional, fieles al estilo clásico de Nike.
Nike Dunk Low
Estas zapatillas, inspiradas en el baloncesto, serán la estrella de tu colección. Presentan los paneles, la amortiguación y un patrón en la suela de diseño tradicional, fieles al estilo clásico de Nike.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.8 estrellas
Daughter Loves Dunks
NiiqueWiitDaDimples
My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.
JasmineW223231254
My Daughter love them they was for school match her uniforms
Legoooo!
AmandaM261010329
Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!
Nike Dunk Low