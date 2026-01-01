Nike Dunk Low Unlocked By You Zapatillas personalizadas - Mujer

Nike Dunk Low Unlocked By You
Zapatillas personalizables - Mujer
Guepardo, tigre y cocodrilo, ¡oh, oh! Diseña las Dunk de tus sueños. Deja volar tu imaginación con una gran variedad de estampados animales texturizados en colores inspirados en los años 90. Y no te olvides del toque final: las suelas.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Modelo: FJ2256-900
Nike Dunk Low Unlocked By You
Guepardo, tigre y cocodrilo, ¡oh, oh! Diseña las Dunk de tus sueños. Deja volar tu imaginación con una gran variedad de estampados animales texturizados en colores inspirados en los años 90. Y no te olvides del toque final: las suelas.
¿Cuál es tu base?
El ante con estampado de cocodrilo y el terciopelo con motivo de guepardo y tigre han llegado para lucirse. Deja que impregnen el look o que solo aparezcan sutilmente con un toque de piel clásica.
Desnuda la suela
Elige entre suelas exteriores de goma clásicas o de goma translúcida brillante.
Hazlo personal
Añade hasta 7 caracteres en la lengüeta para que tu creación sea exclusiva.
Más ventajas
- Parte superior suave que adquiere un toque vintage con el uso.
- Mediasuela de espuma que ofrece una amortiguación reactiva y ligera.
- Suela exterior de goma con el clásico punto de giro del baloncesto para añadir durabilidad y tracción.
Detalles de Nike By You
- Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.
- ¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Haz las zapatillas verdaderamente tuyas con una inscripción personalizable. Además, tu nombre aparece en la caja.
- Con nuestro 3-D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Modelo: FJ2256-900
Nike Dunk
La influencia de las Nike Dunk en el baloncesto y el skate es innegable. Aunque se presentaron como zapatillas de baloncesto en 1985, la suela plana y adherente resultaba perfecta para una comunidad deportiva desatendida: la skater. Al descubrir una subcultura que buscaba la creatividad tanto como la funcionalidad, las Dunk han aparecido en innumerables combinaciones de colores a lo largo de las décadas y siguen reflejando el alma skater.
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Dunk Low Unlocked By You
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