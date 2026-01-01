Nike Dunk Low Unlocked By You Zapatillas personalizadas - Mujer

Nike Dunk Low Unlocked By You

159,99 €

Guepardo, tigre y cocodrilo, ¡oh, oh! Diseña las Dunk de tus sueños. Deja volar tu imaginación con una gran variedad de estampados animales texturizados en colores inspirados en los años 90. Y no te olvides del toque final: las suelas.

¿Cuál es tu base?

El ante con estampado de cocodrilo y el terciopelo con motivo de guepardo y tigre han llegado para lucirse. Deja que impregnen el look o que solo aparezcan sutilmente con un toque de piel clásica.

Desnuda la suela

Elige entre suelas exteriores de goma clásicas o de goma translúcida brillante.

Hazlo personal

Añade hasta 7 caracteres en la lengüeta para que tu creación sea exclusiva.