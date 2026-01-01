Nike Dunk High By You Zapatillas personalizables - Hombre

Nike Dunk High By You

159,99 €

Anímate y añade un toque especial a este modelo icónico perfecto tanto para jugar al baloncesto como para pasear por la ciudad. El diseño personalizable se inspira en el aire libre para que te expreses como quieras. Elige entre la lona y los detalles de ante para conseguir una buena dosis de estilo trail. Añade piel clásica al diseño para disfrutar de tus días de descanso en la ciudad. A continuación, cuenta parte de tu historia escribiendo algo en la cinta del talón, que también es un punto de sujeción perfecto para enganchar las zapatillas a la mochila cuando tengas que cruzar ríos o ir a la playa. Además, las innumerables opciones de color te permiten explorar tu espíritu aventurero como quieras. Elijas lo que elijas, tienes el poder de crear tus propias Nike Dunk High.

¿Cuál es tu base? Elige entre el look de eficacia demostrada de la lona o el acabado clásico de la piel. Sea como sea, empieza tu experiencia seleccionando la base que más te guste. Añade color a los 90 Golden Moss, Malachite, University Gold. ¿Qué más? Elige entre una amplia gama de colores inspirada en las equipaciones de los 90 para exteriores y añade color al mundo. Dales tu toque personal ¿Cuál es tu apodo? ¿Tienes un compañero de aventura? ¿Un aperitivo favorito? Cuenta tu historia con un mensaje personalizado: elige hasta 5 caracteres (números 0-9 y letras A-Z) y añade un bordado en la malla del talón.

Más ventajas Parte superior que envejece para una perfección suave y un diseño duradero que recuerda al balón de baloncesto de los 80.

Mediasuela de espuma que ofrece una amortiguación reactiva y ligera.

Suela exterior de goma con el punto de giro clásico de baloncesto para una mayor durabilidad, tracción y un estilo retro.

Etiqueta de la lengüeta de piel para poner la guinda.