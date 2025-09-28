Nike Dri-FIT Strike Medias de fútbol hasta la rodilla

Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado
Comodidad en los pies de principio a fin. Tanto si practicas las habilidades del fútbol con entrenamientos como si te lanzas al campo en los grandes partidos, estos calcetines tienen lo necesario. Estos calcetines cuentan con una tecnología que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Nike Dri-FIT Strike
Comodidad en los pies de principio a fin. Tanto si practicas las habilidades del fútbol con entrenamientos como si te lanzas al campo en los grandes partidos, estos calcetines tienen lo necesario. Estos calcetines cuentan con una tecnología que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
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4.4 estrellas
Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Very nice socks but not durable.
AprilR67509476
Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.
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KathaWi
Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang
Nike Dri-FIT Strike