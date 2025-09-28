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Buenas valoraciones
Nike Dri-FIT Strike Medias de fútbol hasta la rodilla - Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Dri-FIT Strike

Medias de fútbol hasta la rodilla

30 % de descuento
Negro/Blanco
Blanco/Negro
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado

Comodidad en los pies de principio a fin. Tanto si practicas las habilidades del fútbol con entrenamientos como si te lanzas al campo en los grandes partidos, estos calcetines tienen lo necesario. Estos calcetines cuentan con una tecnología que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: DH6622-010

Nike Dri-FIT Strike

30 % de descuento

Comodidad en los pies de principio a fin. Tanto si practicas las habilidades del fútbol con entrenamientos como si te lanzas al campo en los grandes partidos, estos calcetines tienen lo necesario. Estos calcetines cuentan con una tecnología que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Banda alrededor del puente del pie para un ajuste ceñido y firme.

Detalles del producto

  • 88 % poliéster reciclado/6 % spandex/6 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: DH6622-010

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (16)

4.4 estrellas

  • Holes at toes

    EdwarH431951111

    At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle

  • Very nice socks but not durable.

    AprilR67509476

    Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.

  • Top

    KathaWi

    Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang

Nike Dri-FIT Strike Medias de fútbol hasta la rodilla

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