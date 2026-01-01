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Nike Dri-FIT
Braga
24,99 €
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Esta braga cuenta con tecnología que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad, independientemente de que corras, camines o juegues.
- Color mostrado: Negro/Plata
- Modelo: DX7946-042
Nike Dri-FIT
24,99 €
Esta braga cuenta con tecnología que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad, independientemente de que corras, camines o juegues.
Ventajas
- Tecnología Nike Dri-FIT que capilariza el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Diseño versátil fácil de llevar en cualquier lugar.
Detalles del producto
- 88 % poliéster/12 % spandex
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Negro/Plata
- Modelo: DX7946-042
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Nike Dri-FIT
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