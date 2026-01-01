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Nike Dri-FIT Braga - Negro/Plata

Nike Dri-FIT

Braga

24,99 €

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Esta braga cuenta con tecnología que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad, independientemente de que corras, camines o juegues.


  • Color mostrado: Negro/Plata
  • Modelo: DX7946-042

Nike Dri-FIT

24,99 €

Esta braga cuenta con tecnología que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad, independientemente de que corras, camines o juegues.

Ventajas

  • Tecnología Nike Dri-FIT que capilariza el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Diseño versátil fácil de llevar en cualquier lugar.

Detalles del producto

  • 88 % poliéster/12 % spandex
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Plata
  • Modelo: DX7946-042

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