Nike Dri-FIT ADV Ace Visera

Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Esta visera de perfil bajo sin estructura es ideal para los amantes del tenis tanto dentro como fuera de la pista. El diseño con ventilación proporciona transpirabilidad donde más la necesitas, y el tejido elástico que capilariza el sudor mantiene la frescura. AeroBill acortada para minimizar las distracciones al sacar y que puedas dar lo mejor de ti con seguridad.
Nike Dri-FIT ADV Ace
Esta visera de perfil bajo sin estructura es ideal para los amantes del tenis tanto dentro como fuera de la pista. El diseño con ventilación proporciona transpirabilidad donde más la necesitas, y el tejido elástico que capilariza el sudor mantiene la frescura. AeroBill acortada para minimizar las distracciones al sacar y que puedas dar lo mejor de ti con seguridad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.3 estrellas
Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Comfy stylish visor
DelgertuyaG931496917
Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.
JorgeR234536497
Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.
Nike Dri-FIT ADV Ace