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Buenas valoraciones
Nike Dri-FIT ADV Ace Visera - Negro/Anthracite/Blanco

Materiales reciclados

Nike Dri-FIT ADV Ace

Visera

27,99 €
Negro/Anthracite/Blanco
Blanco/Anthracite/Negro
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Esta visera de perfil bajo sin estructura es ideal para los amantes del tenis tanto dentro como fuera de la pista. El diseño con ventilación proporciona transpirabilidad donde más la necesitas, y el tejido elástico que capilariza el sudor mantiene la frescura. AeroBill acortada para minimizar las distracciones al sacar y que puedas dar lo mejor de ti con seguridad.


  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Blanco
  • Modelo: FB6443-010

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

Esta visera de perfil bajo sin estructura es ideal para los amantes del tenis tanto dentro como fuera de la pista. El diseño con ventilación proporciona transpirabilidad donde más la necesitas, y el tejido elástico que capilariza el sudor mantiene la frescura. AeroBill acortada para minimizar las distracciones al sacar y que puedas dar lo mejor de ti con seguridad.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
  • Aerobill acortada para ofrecer transpirabilidad y evitar las distracciones.
  • Correa en la parte posterior que se regula fácilmente para conseguir el ajuste perfecto.
  • Perforaciones en la corona situadas estratégicamente según los patrones de sudor.
  • Protección UV contra los rayos del sol en las zonas que cubre la visera.
  • Forro perforado para una mayor transpirabilidad.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 90 % poliéster/10 % spandex. Parte inferior de la visera: 100 % poliéster. Forro: 80 % poliéster/20 % spandex.
  • No lavar
  • De importación
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Blanco
  • Modelo: FB6443-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (11)

4.3 estrellas

  • Cute but Velcro adjustment pulls longer here.

    patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864

    This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!

  • Comfy stylish visor

    DelgertuyaG931496917

    Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.

  • JorgeR234536497

    Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.

Nike Dri-FIT ADV Ace Visera

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

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