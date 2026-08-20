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Buenas valoraciones
Nike Downshifter 14 Zapatillas de running en asfalto - Mujer - Negro/Anthracite/Wolf Grey/Blanco

Nike Downshifter 14

Zapatillas de running en asfalto - Mujer

69,99 €
Negro/Anthracite/Wolf Grey/Blanco
Negro/Anthracite/Negro
Blanco/Blanco
Off White/Barely Green/Blanco/Plata metalizado
Bleached Lilac/Sail/Pink Rise/Pink Smoke
Blanco/Cucumber Calm/Illusion Green/Blanco
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  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Wolf Grey/Blanco
  • Modelo: IB1899-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Aumenta el ritmo con las Downshifter 14. Hemos mejorado la amortiguación de la mediasuela para ofrecer más comodidad y reactividad que en el modelo anterior. Además, la parte superior está confeccionada con una malla de orificios abiertos para una transpirabilidad óptima e incorpora una banda en el mediopié que proporciona un ajuste ceñido.

Ventajas

  • La Engineered Mesh con orificios abiertos de la parte superior ofrece transpirabilidad.
  • Hemos aumentado la amortiguación de la mediasuela para aportar más comodidad y reactividad.
  • La banda interna ofrece sujeción alrededor del mediopié y garantiza un ajuste ceñido.

Detalles del producto

  • Peso: 276 g aprox. (número 39 de mujer)
  • Drop: 10 mm
  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Wolf Grey/Blanco
  • Modelo: IB1899-002

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (22)

4.5 estrellas

  • Francescag244622936

    Pianta un po' larga ma molto comoda. La temperatura del piede si e' alzata dopo poco, forse non sono da usare in estate.

  • Comfortable & Cute

    jenniferl188847864

    Loved them! Super comfortable and light. Best purchase ever. I totally recommend. They’re super cute too. (:

  • Shifting into Comfort with Style

    PattyJ63040340

    My feet demanded that I make a review for these sneakers. I’m fairly overweight 280lbs + with an existing injury in my ankle along with knee issues. In these sneakers, I feel like I’m semi floating and walking in these shoes. The design is a major plus… honestly my initial purchase was solely due to the design and then I tried them on and fell in love so much I bought a 3rd pair in the Bleached Mauve color…. Which happens to be my favorite … just get the shoes , you won’t be disappointed.

Nike Downshifter 14 Zapatillas de running en asfalto - Mujer

Nike Downshifter 14

69,99 €

Transpirabilidad mejorada y una mediasuela de espuma suave para amortiguar cada pisada.

Diseñadas para

Running en asfalto

Amortiguación

Reactiva

Peso

276 g aprox. (número 39 de mujer)

Drop

10 mm

Especificaciones técnicas

Peso

276 g aprox. (número 39 de mujer)

Drop

10 mm

Características técnicas

  • Parte superior transpirable

    La malla Engineered Mesh con orificios abiertos de la parte superior ofrece transpirabilidad.

  • Mediasuela cómoda

    Hemos aumentado la amortiguación de la mediasuela para aportar más comodidad y reactividad.

  • Ajuste seguro

    La banda interna refuerza la sujeción alrededor del mediopié y garantiza un ajuste ceñido.

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