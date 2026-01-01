Nike Downshifter 14 Zapatillas de running en asfalto - Mujer

Nike Downshifter 14
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Aumenta el ritmo con las Downshifter 14. Hemos mejorado la amortiguación de la mediasuela para ofrecer más comodidad y reactividad que en el modelo anterior. Además, la parte superior está confeccionada con una malla de orificios abiertos para una transpirabilidad óptima e incorpora una banda en el mediopié que proporciona un ajuste ceñido.
- Color mostrado: Negro/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Modelo: IR0210-001
Nike Downshifter 14
El aumento de las capas de espuma proporciona una amortiguación reactiva para ofrecer más comodidad y rebote.
Aumenta el ritmo con las Downshifter 14. Hemos mejorado la amortiguación de la mediasuela para ofrecer más comodidad y reactividad que en el modelo anterior. Además, la parte superior está confeccionada con una malla de orificios abiertos para una transpirabilidad óptima e incorpora una banda en el mediopié que proporciona un ajuste ceñido.
Malla de orificios abiertos
La malla Engineered Mesh con orificios abiertos de la parte superior ofrece transpirabilidad y destaca con un estampado salvaje.
Amortiguación de gran elasticidad
Hemos aumentado la amortiguación de la mediasuela para aportar más comodidad y reactividad.
Sujeción cómoda
La banda interna ofrece sujeción alrededor del mediopié y garantiza un ajuste ceñido.
Novedades
- Espuma de mayor altura
- Parte superior de malla con orificios abiertos
Detalles del producto
- Peso: 276 g aprox. (para un número 39 de mujer)
- Drop: 10 mm
- Color mostrado: Negro/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Modelo: IR0210-001
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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