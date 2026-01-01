Nike Downshifter 14 Zapatillas de running en asfalto - Mujer

Nike Downshifter 14

69,99 €

El aumento de las capas de espuma proporciona una amortiguación reactiva para ofrecer más comodidad y rebote.

Aumenta el ritmo con las Downshifter 14. Hemos mejorado la amortiguación de la mediasuela para ofrecer más comodidad y reactividad que en el modelo anterior. Además, la parte superior está confeccionada con una malla de orificios abiertos para una transpirabilidad óptima e incorpora una banda en el mediopié que proporciona un ajuste ceñido.

Malla de orificios abiertos La malla Engineered Mesh con orificios abiertos de la parte superior ofrece transpirabilidad y destaca con un estampado salvaje. Amortiguación de gran elasticidad Hemos aumentado la amortiguación de la mediasuela para aportar más comodidad y reactividad. Sujeción cómoda La banda interna ofrece sujeción alrededor del mediopié y garantiza un ajuste ceñido.

Novedades Espuma de mayor altura

Parte superior de malla con orificios abiertos