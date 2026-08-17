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Nike Downshifter 14 Zapatillas de running en asfalto - Hombre - Negro/Anthracite/Wolf Grey/Blanco

Nike Downshifter 14

Zapatillas de running para carretera - Hombre

69,99 €
Negro/Anthracite/Wolf Grey/Blanco
Negro/Anthracite/Negro
Summit White/Negro/Blanco/Plata metalizado
Blanco/Racer Blue/Anthracite/Negro
Blanco/Midnight Navy/Summit White/Green Spark
Negro/Anthracite/Blanco/Red Orbit
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  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Wolf Grey/Blanco
  • Modelo: IB1895-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Energiza tu pisada con las Downshifter 14. Hemos mejorado la amortiguación de la mediasuela para ofrecer más comodidad y reactividad que en el modelo anterior. Además, la parte superior está confeccionada con una malla de orificios abiertos para una transpirabilidad óptima e incorpora una banda en el mediopié que proporciona un ajuste ceñido.

Ventajas

  • La Engineered Mesh con orificios abiertos de la parte superior ofrece transpirabilidad.
  • Hemos aumentado la amortiguación de la mediasuela para aportar más comodidad y reactividad.
  • La banda interna ofrece sujeción alrededor del mediopié y garantiza un ajuste ceñido.

Detalles del producto

  • Peso: 358 g aprox. (número 44 de hombre)
  • Drop: 10 mm
  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Wolf Grey/Blanco
  • Modelo: IB1895-002

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (27)

4.1 estrellas

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • PETROSG328087609

    Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος

  • Love this

    Gergely701177834

    Great Quality, really comfi, great price

Nike Downshifter 14 Zapatillas de running en asfalto - Hombre

Nike Downshifter 14

69,99 €

Transpirabilidad mejorada y una mediasuela de espuma suave para amortiguar cada pisada.

Diseñadas para

Running en asfalto

Amortiguación

Reactiva

Peso

358 g aprox. (número 44 de hombre)

Drop

10 mm

Especificaciones técnicas

Peso

358 g aprox. (número 44 de hombre)

Drop

10 mm

Características técnicas

  • Parte superior transpirable

    La malla Engineered Mesh con orificios abiertos de la parte superior ofrece transpirabilidad.

  • Mediasuela cómoda

    Hemos aumentado la amortiguación de la mediasuela para aportar más comodidad y reactividad.

  • Ajuste seguro

    La banda interna refuerza la sujeción alrededor del mediopié y garantiza un ajuste ceñido.

Completa el look

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