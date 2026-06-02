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Nike Downshifter 14 SE Zapatillas de running en asfalto - Mujer - Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo

Nike Downshifter 14 SE

Zapatillas de running en asfalto - Mujer

69,99 €
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  • Color mostrado: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Modelo: IR1524-600

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

El aumento de las capas de espuma proporciona una amortiguación reactiva para ofrecer más comodidad y rebote.

Aumenta el ritmo con las Downshifter 14. Hemos mejorado la amortiguación de la mediasuela para ofrecer más comodidad y reactividad que en el modelo anterior. Además, la parte superior está confeccionada con una malla de orificios abiertos para una transpirabilidad óptima e incorpora una banda en el mediopié que proporciona un ajuste ceñido.

Malla de orificios abiertos

La Engineered Mesh con orificios abiertos de la parte superior ofrece transpirabilidad.

Amortiguación de gran elasticidad

Hemos aumentado la amortiguación de la mediasuela para aportar más comodidad y reactividad.

Sujeción cómoda

La banda interna ofrece sujeción alrededor del mediopié y garantiza un ajuste ceñido.

Novedades

  • Nivel de espuma más alto
  • Parte superior de malla con orificios abiertos

Detalles del producto

  • Peso aprox.: 276 g (para un número 39 de mujer)
  • Drop: 10 mm
  • Edición especial con diseño de salpicaduras de pintura
  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Cordones clásicos
  • Color mostrado: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Modelo: IR1524-600

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

5 estrellas

  • Comodidad

    lucast907069946

    Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla

  • Super

    Manuela206723435

    Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße

  • Alexandra92943537

    Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes

Nike Downshifter 14 SE Zapatillas de running en asfalto - Mujer

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

Transpirabilidad mejorada y una mediasuela de espuma suave para amortiguar cada pisada.

Diseñadas para

Running en asfalto

Amortiguación

Reactiva

Peso

276 g aprox. (número 39 de mujer)

Drop

10 mm

Especificaciones técnicas

Peso

276 g aprox. (número 39 de mujer)

Drop

10 mm

Características técnicas

  • Parte superior transpirable

    La malla Engineered Mesh con orificios abiertos de la parte superior ofrece transpirabilidad.

  • Mediasuela cómoda

    Hemos aumentado la amortiguación de la mediasuela para aportar más comodidad y reactividad.

  • Ajuste seguro

    La banda interna refuerza la sujeción alrededor del mediopié y garantiza un ajuste ceñido.

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