Nike Downshifter 14 SE Zapatillas de running en asfalto - Mujer

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

El aumento de las capas de espuma proporciona una amortiguación reactiva para ofrecer más comodidad y rebote.

Aumenta el ritmo con las Downshifter 14. Hemos mejorado la amortiguación de la mediasuela para ofrecer más comodidad y reactividad que en el modelo anterior. Además, la parte superior está confeccionada con una malla de orificios abiertos para una transpirabilidad óptima e incorpora una banda en el mediopié que proporciona un ajuste ceñido.

Malla de orificios abiertos La Engineered Mesh con orificios abiertos de la parte superior ofrece transpirabilidad. Amortiguación de gran elasticidad Hemos aumentado la amortiguación de la mediasuela para aportar más comodidad y reactividad. Sujeción cómoda La banda interna ofrece sujeción alrededor del mediopié y garantiza un ajuste ceñido.

Novedades Nivel de espuma más alto

Parte superior de malla con orificios abiertos