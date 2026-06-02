Nike Downshifter 14 SE Zapatillas de running en asfalto - Mujer

Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Nike Downshifter 14 SE
El aumento de las capas de espuma proporciona una amortiguación reactiva para ofrecer más comodidad y rebote.
Aumenta el ritmo con las Downshifter 14. Hemos mejorado la amortiguación de la mediasuela para ofrecer más comodidad y reactividad que en el modelo anterior. Además, la parte superior está confeccionada con una malla de orificios abiertos para una transpirabilidad óptima e incorpora una banda en el mediopié que proporciona un ajuste ceñido.
La Engineered Mesh con orificios abiertos de la parte superior ofrece transpirabilidad.
Hemos aumentado la amortiguación de la mediasuela para aportar más comodidad y reactividad.
La banda interna ofrece sujeción alrededor del mediopié y garantiza un ajuste ceñido.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Alexandra92943537
Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes
Nike Downshifter 14 SE
Diseñadas para
Amortiguación
Peso
Drop
Peso
276 g aprox. (número 39 de mujer)
Drop
10 mm