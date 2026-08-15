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Nike DNA Academy Pantalón corto de baloncesto de 20 cm Dri-FIT - Hombre - Negro/Negro/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike DNA Academy

Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 20 cm - Hombre

34,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

¿Quieres optimizar tu rendimiento? Ajústate este pantalón corto, que es alto y cómodo, para que puedas jugar en paz sin que el tejido se interponga en tu camino. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IQ8608-010

Nike DNA Academy

34,99 €

¿Quieres optimizar tu rendimiento? Ajústate este pantalón corto, que es alto y cómodo, para que puedas jugar en paz sin que el tejido se interponga en tu camino. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • Entrepierna: 21 cm
  • Tejido Knit con malla en la parte frontal y espalda plana
  • Cintura elástica con cordón
  • Logotipo Swoosh bordado
  • Bolsillos laterales
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IQ8608-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • Ideális kosárlabdához.

    TundeV979485145

    Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.

  • Lenka236665739

    Material and size Is perfect, very comfortable. *****

Nike DNA Academy Pantalón corto de baloncesto de 20 cm Dri-FIT - Hombre

Nike DNA Academy

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