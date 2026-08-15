Nike DNA Academy Pantalón corto de baloncesto de 20 cm Dri-FIT - Hombre

Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
¿Quieres optimizar tu rendimiento? Ajústate este pantalón corto, que es alto y cómodo, para que puedas jugar en paz sin que el tejido se interponga en tu camino. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas.
Nike DNA Academy
¿Quieres optimizar tu rendimiento? Ajústate este pantalón corto, que es alto y cómodo, para que puedas jugar en paz sin que el tejido se interponga en tu camino. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas.
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Lenka236665739
Material and size Is perfect, very comfortable. *****
Nike DNA Academy