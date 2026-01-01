Materiales reciclados
Denver Nuggets Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
La camiseta Association Edition, confeccionada con un fondo blanco, es el elemento común que une a todos los equipos de la NBA. Esta camiseta de los Denver Nuggets se inspira en la que llevan los profesionales en la cancha, desde los colores y los estampados del equipo hasta una malla ligera que capilariza el sudor. Mantendrás la transpirabilidad y la frescura dentro y fuera de la cancha mientras homenajeas a tu equipo favorito y practicas el deporte que más te gusta.
- Color mostrado: Blanco
- Modelo: DN2075-100
Denver Nuggets Association Edition
La camiseta Association Edition, confeccionada con un fondo blanco, es el elemento común que une a todos los equipos de la NBA. Esta camiseta de los Denver Nuggets se inspira en la que llevan los profesionales en la cancha, desde los colores y los estampados del equipo hasta una malla ligera que capilariza el sudor. Mantendrás la transpirabilidad y la frescura dentro y fuera de la cancha mientras homenajeas a tu equipo favorito y practicas el deporte que más te gusta.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- La malla transpirable mantiene la frescura dentro y fuera de la cancha.
Detalles del producto
- Nombre y número del jugador de sarga
- Estampados termoaplicados
- Etiqueta en el dobladillo
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Blanco
- Modelo: DN2075-100
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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