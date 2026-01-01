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Denver Nuggets Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre - Blanco

Materiales reciclados

Denver Nuggets Association Edition

Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre

104,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

La camiseta Association Edition, confeccionada con un fondo blanco, es el elemento común que une a todos los equipos de la NBA. Esta camiseta de los Denver Nuggets se inspira en la que llevan los profesionales en la cancha, desde los colores y los estampados del equipo hasta una malla ligera que capilariza el sudor. Mantendrás la transpirabilidad y la frescura dentro y fuera de la cancha mientras homenajeas a tu equipo favorito y practicas el deporte que más te gusta.


  • Color mostrado: Blanco
  • Modelo: DN2075-100

Denver Nuggets Association Edition

104,99 €

La camiseta Association Edition, confeccionada con un fondo blanco, es el elemento común que une a todos los equipos de la NBA. Esta camiseta de los Denver Nuggets se inspira en la que llevan los profesionales en la cancha, desde los colores y los estampados del equipo hasta una malla ligera que capilariza el sudor. Mantendrás la transpirabilidad y la frescura dentro y fuera de la cancha mientras homenajeas a tu equipo favorito y practicas el deporte que más te gusta.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • La malla transpirable mantiene la frescura dentro y fuera de la cancha.

Detalles del producto

  • Nombre y número del jugador de sarga
  • Estampados termoaplicados
  • Etiqueta en el dobladillo
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco
  • Modelo: DN2075-100

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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