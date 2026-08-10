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Nike Dash Pantalón corto de running Dri-FIT - Niña - Negro/Light Smoke Grey/Blanco

Materiales reciclados

Nike Dash

Pantalón corto de running Dri-FIT - Niña

29 % de descuento
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado

Un estilo ligero y atrevido para afrontar cada kilómetro. El pantalón corto de running Nike Dash está diseñado para ajustarse a la cintura natural, mientras que el tejido Dri-FIT con tecnología de capilarización del sudor cae hasta un dobladillo curvado favoreciendo la ventilación y manteniéndote fresco mientras superas tus límites.


  • Color mostrado: Negro/Light Smoke Grey/Blanco
  • Modelo: IF1760-010

Nike Dash

29 % de descuento

Un estilo ligero y atrevido para afrontar cada kilómetro. El pantalón corto de running Nike Dash está diseñado para ajustarse a la cintura natural, mientras que el tejido Dri-FIT con tecnología de capilarización del sudor cae hasta un dobladillo curvado favoreciendo la ventilación y manteniéndote fresco mientras superas tus límites.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 100 % poliéster. Cintura: 78 % poliéster/12 % nylon/10 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Light Smoke Grey/Blanco
  • Modelo: IF1760-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 130 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

2 estrellas

  • not a favorite

    natishaw77259008

    runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.

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