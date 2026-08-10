Nike Dash Pantalón corto de running Dri-FIT - Niña

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natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado
Un estilo ligero y atrevido para afrontar cada kilómetro. El pantalón corto de running Nike Dash está diseñado para ajustarse a la cintura natural, mientras que el tejido Dri-FIT con tecnología de capilarización del sudor cae hasta un dobladillo curvado favoreciendo la ventilación y manteniéndote fresco mientras superas tus límites.
Nike Dash
Un estilo ligero y atrevido para afrontar cada kilómetro. El pantalón corto de running Nike Dash está diseñado para ajustarse a la cintura natural, mientras que el tejido Dri-FIT con tecnología de capilarización del sudor cae hasta un dobladillo curvado favoreciendo la ventilación y manteniéndote fresco mientras superas tus límites.
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
2 estrellas
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Nike Dash