Dallas Mavericks Icon Edition Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre

Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
El pantalón corto Nike NBA Swingman Icon Edition de los Dallas Mavericks tiene un diseño inspirado en el auténtico pantalón corto de la NBA. Cuenta con un tejido con capilarización del sudor y bolsillos laterales de fácil acceso. Los detalles de diseño combinan con el look de tu equipo sobre la cancha. Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.
Dallas Mavericks Icon Edition
ANIMA A TU EQUIPO.
El pantalón corto Nike NBA Swingman Icon Edition de los Dallas Mavericks tiene un diseño inspirado en el auténtico pantalón corto de la NBA. Cuenta con un tejido con capilarización del sudor y bolsillos laterales de fácil acceso. Los detalles de diseño combinan con el look de tu equipo sobre la cancha. Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Dallas Mavericks Icon Edition