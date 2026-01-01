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Dallas Cowboys Logo Club
Sudadera con capucha Nike NFL - Hombre
30 % de descuento
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Diseñada con gráficos llamativos, esta sudadera con capucha Club Logo cuenta con un suave forro de tejido Fleece para que apoyes a tu equipo con total comodidad en los días más fríos.
- Color mostrado: College Navy
- Modelo: IO8993-419
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30 % de descuento
Diseñada con gráficos llamativos, esta sudadera con capucha Club Logo cuenta con un suave forro de tejido Fleece para que apoyes a tu equipo con total comodidad en los días más fríos.
Detalles del producto
- Bolsillo delantero
- Capucha con cordón regulable
- 80 % algodón/20 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: College Navy
- Modelo: IO8993-419
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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