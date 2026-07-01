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Nike Crossover Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 13 cm - Mujer - Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Crossover

Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 13 cm - Mujer

30 % de descuento
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

¿Quieres optimizar tu rendimiento? Ajústate este pantalón corto de 13 cm de talle alto y domina la pelota con total tranquilidad sin que nada te distraiga. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: II4240-010

Nike Crossover

30 % de descuento

¿Quieres optimizar tu rendimiento? Ajústate este pantalón corto de 13 cm de talle alto y domina la pelota con total tranquilidad sin que nada te distraiga. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • Ubicación del bolsillo: lateral
  • Tipo de bolsillo: mano
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Forro: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: II4240-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 179 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Σούπερ!!

    Maria684354852

    Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!

Nike Crossover Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 13 cm - Mujer

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