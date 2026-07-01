Nike Crossover Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT de 13 cm - Mujer

Σούπερ!!
Maria684354852
Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
¿Quieres optimizar tu rendimiento? Ajústate este pantalón corto de 13 cm de talle alto y domina la pelota con total tranquilidad sin que nada te distraiga. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas.
Nike Crossover
¿Quieres optimizar tu rendimiento? Ajústate este pantalón corto de 13 cm de talle alto y domina la pelota con total tranquilidad sin que nada te distraiga. Incorpora nuestra tecnología Nike Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras encadenas jugadas.
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Σούπερ!!
Maria684354852
Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!
Nike Crossover